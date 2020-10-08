Украина

Football.ua рассказывает о новых приобретениях киевского Динамо и прогнозирует их судьбу в столичном коллективе.

Киевское Динамо вполне ожидаемо активизировалось в последние дни трансферного окна. Правда, нельзя сказать, что болельщики получили какую-то информационную бомбу в виде крутого трансфера — Динамо усилилось, при этом особо не потратившись.

К команде Мирчи Луческу присоединились три новых игрока – бразилец Клейтон, румын Тудор Бэлуцэ и украинец Владимир Костевич.

Владимир Костевич

Возраст: 27 лет (в октябре исполняется 28)

Амплуа: Левый защитник

Стоимость transfermarkt: 850 000 €

Прогнозируемая роль в команде: ротация

О том, что Владимир Костевич станет игроком киевского Динамо стало известно гораздо раньше. У украинского левого защитника грядущей зимой заканчивался контракт с польским Лехом, а Динамо вовремя подсуетилось и заключило предварительный контракт с футболистом. Руководство польского клуба, вполне логично, перестало рассчитывать на этого игрока. Также вполне логично, что руководство киевского Динамо все же сумело договориться с Лехом о переходе Костевича в это трансферное окно. Динамо необходима глубина в позиции левого защитника перед Лигой чемпионов, а польскому клубу нужна была хоть какая-то компенсация.

Костевич свои первые шаги во взрослом футболе делал во львовских Карпатах, именно из этого клуба он и уехал в польский чемпионат. Игрок хорошего уровня. Огромный плюс в том, что такой футболист достался практически бесплатно (неизвестно за сколько Лех согласился быстрее с ним распрощаться). Да и тот момент, что Костевич украинец и ему не понадобится времени на адаптацию, тоже огромный плюс, ведь старт в Лиге чемпионов очень скоро.

Что касается роли Костевича в команде, то есть большие сомнения, что Владимиру удастся вытеснить Виталия Миколенко. Но в играх чемпионата с более слабыми соперниками, когда Миколенко необходим будет отдых, Владимир вполне сможет его заменить. Плюс давайте не забывать, что Динамо испытывает большие проблемы в позиции центрального защитника, где Луческу предпочитает использовать Миколенко, а потому мы можем увидеть на поле Костевича и Миколенко одновременно. Так что однозначно, свое игровое время Костевич получит. Тогда есть вопросы, где же тогда применять Караваева? Но это уже больше головная боль тренерского штаба и самого Караваева.

Клейтон

Возраст: 24 года (в октябре исполняется 25)

Амплуа: полузащитник

Стоимость transfermarkt: 650 000 €

Прогнозируемая роль в команде: запас

Бразилец Клейтон – самая большая загадка. Какие-либо выводы по футболисту можно будет делать исключительно после того, как мы сможем увидеть его в деле. Прежде, чем его подписать, Динамо просматривало игрока, а потому будем надеяться, что в нем все-таки что-то хорошее увидели, и футболист сумеет приятно удивить. В официальных матчах Клейтон появлялся год назад – в ноябре 2019-го года в матчах за Васко. В тех матчах действовал на флангах полузащиты, на transfermarkt его позиции указаны – правый и левый вингер. При этом официальный сайт киевского Динамо указывает, что этот игрок – атакующий полузащитник/нападающий. Где же на самом деле будут использовать Клейтона, пока известно только Мирче Луческу.

Есть опасения, что бразилец окажется ненужным Динамо и так и не сумеет пробиться в основной состав. Но есть и надежда, что он сумеет повторить путь Карлоса Де Пены. В то, что, пришедший в статусе свободного агента, уругваец сумеет заиграть в Динамо мало кто верил, а у него получилось. Сейчас это игрок основы, который на старте сезона даже выигрывает конкуренцию у Беньямина Вербича. Потому выводы по Клейтону будем делать после его первых игр за Динамо.

Тудор Бэлуцэ

Возраст: 21 год

Амплуа: опорный полузащитник, центральный защитник

Стоимость transfermarkt: 3 600 000 €

Прогнозируемая роль в команде: игрок основного состава

Молодой румынский футболист в 2019-м году за 2 900 000 € перешел в английский Брайтон, но пока закрепиться в этом клубе не имел возможности. Отдавался в аренду в родной Виторул. В прошлом сезоне на правах аренды играл в Нидерландах за Ден Хааг. И снова аренда, теперь киевское Динамо.

Его родной позицией считается позиция опорного полузащитника, но без особой потери качества он может действовать и в центре защиты. Сможет ли Бэлуцэ вытеснить Сидорчука? На этот вопрос ответить сложно. Учитывая проблемы Динамо в центре обороны, то скорее румынский новичок будет действовать там, а Сидорчука будет подменять в матчах, где капитану необходим будет отдых.

Во всяком случае, Бэлуцэ больше других выглядит как усиление. Чего стоит только тот факт, что сам Мирча Луческу ездил на личную встречу с игроком в Румынию. Это говорит о личной заинтересованности главного тренера.

Давайте не будем забывать и о том, что киевское Динамо дозаявило на сезон Дениса Гармаша. Луческу уже всем своим видом показал, что не рассчитывает на этого футболиста, но сезон длинный, а Гармаш как не крути квалифицированный игрок с большим опытом, а потому может стать "теневым" усилением.

В минувшее трансферное окно было много различных слухов и многие фамилии связывали с переходом в киевское Динамо, но на данный момент имеем 3 перехода. Достаточно ли этого для успешного выступления в Лиге чемпионов? Устраивает ли такое усиление Мирчу Луческу? Зададим этот вопрос самому главному тренеру при следующей возможности.

Сергей Горбаченко, Football.ua