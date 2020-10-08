Стали известны два футболиста, чьи тесты оказались положительными.
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08 октября 2020, 22:06
Игроки и работники Шахтера прошли повторное тестирование на коронавирус, по итогам которого было выявлено 18 новых заражений.
Как сообщает официальный сайт УАФ, среди заболевших оказались представители сборной Украины Жуниор Мораес и Николай Матвиенко.
Напомним, что ранее стало известно о заражениях коронавирусом Тараса Степаненко и Андрея Пятова.
Сборная Украины после возвращения проведет два матча: со сборной Германии встретятся 10 октября, а с Испанией — 13 октября. Оба поединка пройдут на НСК Олимпийский.