Украина

Стали известны два футболиста, чьи тесты оказались положительными.

Игроки и работники Шахтера прошли повторное тестирование на коронавирус, по итогам которого было выявлено 18 новых заражений.

Как сообщает официальный сайт УАФ, среди заболевших оказались представители сборной Украины Жуниор Мораес и Николай Матвиенко.

Напомним, что ранее стало известно о заражениях коронавирусом Тараса Степаненко и Андрея Пятова.

Сборная Украины после возвращения проведет два матча: со сборной Германии встретятся 10 октября, а с Испанией — 13 октября. Оба поединка пройдут на НСК Олимпийский.