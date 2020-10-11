Украина

Португалец поделился эмоциями от минувшего сезона.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру подвел итоги минувшего сезона после очередного представления финансового отчета клубом.

"Мы провели прекрасный сезон. С самого первого дня в Шахтере наш успешный путь строили с главной целью – заработать титул. У меня была цель – стать чемпионом. Я хотел быть в клубе, который позволит бороться за золото. Очень рад, что мы этого добились.

В течение года случались очень сложные моменты. Впервые в моей жизни сезон настолько нетипичен. Из-за пандемии он приостанавливался, и мы не знали, когда сможем продолжить полноценную работу. Однако все, что удалось сделать, весь ежедневный непростой труд с невероятной отдачей всегда был в удовольствие.

Чемпионат Украины мы завершили с отрывом в 23 очка от второго места. Не скажу, что это стало для меня сенсацией, но показатель рекордный. И зная, как много футболисты трудились в течение сезона, я хочу сказать, что рекорд они заслужили. Мы смогли это сделать! Кто видит цифры в турнирной таблице, может подумать, что было просто. Но нам никто ничего не дарил, этого добились мы – своей отдачей, амбициями и уважением друг к другу.

Ребята полностью заслужили выйти в полуфинал Лиги Европы. Мы провели превосходную еврокампанию и обыграли в плей-офф сильных соперников – Бенфику, Вольфсбург и Базель.

Мы остановились всего за шаг до финала: в поединке с Интером случилось наше единственное поражение за пределами Украины. Пройден очень сложный, но успешный путь. Надеюсь, так будет и дальше", – рассказал Каштру в интервью официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что доходы Шахтера в прошлом сезоне составили более 2,5 млрд гривен.