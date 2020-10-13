Украина

Вратарь рассказал о ситуации в стане "горняков".

Голкипер Шахтера Евгений Гриценко рассказал о тренировочном процессе в Шахтере и подготовке команды к следующим матчам.

"Похожие условия были, когда уезжали сборники и нас мало оставалось, однако такого еще не было. Но выхода нет: тренируются все, кто готов. Желаем остальным здоровья и скорейшего возвращения.

Мы готовимся к следующим матчам, но не думаем, в каком составе, сколько нас тренируется. Впереди очень важные игры. Таким ли составом, меньше ли человек, еще подтянутся ребята из дубля – в любом случае нужно выходить, показывать свой футбол и побеждать.

Тренировочный процесс у вратарей не изменился. У нас контакта в основном не так много, поэтому, в принципе, работаем так же, по плану", – рассказал Гриценко в комментарии Shakhtar News.

Ранее сообщалось, что к тренировкам Шахтера вернулись девять футболистов.