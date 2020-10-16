Украина

Полузащитник уверен, что его команда готова дать бой.

Полузащитник Руха Валерий Федорчук считает, что Динамо должно быть готово к потере очков - Рух способен отобрать зачетные баллы.

"Считаю, что удивлять нашего соперника нам не нужно. Мы должны выйти на поле и играть с самоотдачей. Также мы добавляем в качестве игры. Понятно, что Динамо — это хороший соперник. Против них тяжело играть.

Все же поединок с Шахтером продемонстрировал, что мы можем забирать очки у классных команд. Готовимся к игре в обычном режиме. Думаем о том, чтобы достойно выступить против Динамо и получить очки.

Я не первый раз играть против своей бывшей команды. Я профессионально отношусь к своему делу и мне неважно, против кого я играю. Просто нужно качественно выполнять свою работу. После матчей за сборную динамовцы точно не будут уставшими. Они будут в тонусе", — приводит слов Федорчука официальный сайт Руха.

Напомним, матч Рух — Динамо состоится в субботу, 17-го октября, во Львове на стадионе Львов-Арена и начнется в 17.00.