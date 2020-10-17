Украина

Представляем анонс поединка между Шахтером и Львовом, который состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

Чемпион Украины донецкий Шахтер в 6-м туре УПЛ будет принимать команду с последнего места в турнирной таблице – ФК Львов.

Шахтер – Львов

Суббота, 17 октября, 17:00. НСК Олимпийский, Киев. Дмитрий Бондаренко – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Донецкий Шахтер столкнулся с очень тяжелой ситуацией. Большое количество игроков и работников клуба переболели коронавирусом. Некоторые футболисты продолжают находится на самоизоляции, некоторые, как Андрей Пятов и Тарас Степаненко, уже сдали отрицательные тесты и скоро будут готовы приступить к тренировкам, но в матче со Львовом точно не помоoщники своей команде.

Луиш Каштру в интервью официальному сайту клуба рассказал о непростой ситуации, в которой сейчас находится его команда и отметил, что он уже определился со стартовым составом на матч против Львова. С одной стороны, львовянам повезло, что против них не будет играть Шахтер в своем лучшем виде, с другой – Львов наверняка и представить себе не может, кто выйдет против них в этом поединке. Также отметим, что при всем уважении ко Львову, но резерв Шахтера по своему качеству, как минимум, не уступает своему будущему сопернику. Сюда же добавляем запредельную мотивацию тех игроков Шахтера, которые не часто получают время на футбольном поле и точно будут стараться показать себя с лучшей стороны тренерскому штабу первой команды.

Заранее хоронить Львов не будем, хотя их шансы на очки в этом матче минимальны. Давайте вспомним матч Львова в Киеве против Динамо. Это был, пожалуй, лучший матч команды Цецадзе в этом сезоне. Если его подопечные сумеют показать игру подобную той, то у Шахтера могут возникнуть проблемы. Но точно не сможет помочь в этом своей команде Максим Грисьо, который пропускает матч по причине дисквалификации.

Есть в истории гостей даже победа над Шахтером. В первом поединке между этими командами львовские футболисты праздновали победу со счетом 2:0. Правда было это в далеком 2008-м году.

Статистика очных встреч

Всего сыграно: 8 матчей (6 побед Шахтера, 1 ничья, 1 победа Львова), забитые голы 18:3

На поле Шахтера: 4 матча (3 победы Шахтера, 1 ничья, 0 побед Львова), забитые голы 11:1

На поле Львова: 4 матча (3 победы Шахтера, 0 ничьих, 1 победа Львова), забитые голы 7:2

Самый результативный матч: 5:0 победа Шахтера (сезон 2018/19), 4:1 победа Шахтера (сезон 2019/20)

прогноз 2:1

Сергей Горбаченко, Football.ua