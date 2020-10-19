Украина

Главный тренер днепрян дал комментарий после игры с Десной.

Днепр-1 в поединке шестого тура чемпионата Украины одолел Десну со счетом 2:0. Игор Йовичевич остался доволен своей командой и отдал должное сопернику.

"Думаю, что сегодня команда заслужила победу. Пауза, которая была в чемпионате помогла нам объединиться и лучше изучить друг друга, понять идею. И план на матч был выполнен почти досконально. Во многом помог нам быстрый гол, который нарушил планы Десны. Эта команда очень хорошая и неприятная для соперника, имеет индивидуально сильных футболистов, которые могут сыграть остро на контратаках. В этом чемпионате они потерпели первое поражение. Мы не дали им почти ничего создать, потому что наша структура игры вышла, и это радует меня как тренера. Это придаст нам уверенности в дальнейшем движения.

Один из принципов, которые я исповедую — играть на половине поля соперника. Таким образом мы забили первый гол — из-за прессинга, который не дал Десне выйти из обороны. Мы еще должны немножко научиться садиться назад, когда соперник давит. Должны поднять линию и уменьшить возможности соперника для маневра. Тогда остаются только длинные передачи, которые должна видеть перед собой линия обороны. Еще раз скажу, что выполнили план на матч. Делали то, что планировали, с мячом, а без него закрывали определенное пространство. Полностью контролировали мяч и пространство.

Когда приходит новый тренер, проходит маленькая революция. Всегда есть желание изменить ход событий и психологическое состояние команды. Мы за это время много работали и продолжаем работать над повышением психологического состояния. Футбол — игра эмоций. Еще много работы, чтобы команда полностью восприняла наши идеи. Сегодня все в команде молодцы, показали психологическую мощь, единство, агрессивность и желание победить очень и очень неудобную команду", — приводит слова Йовичевича официальный сайт днепрян.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Днепр-1 — Десна.