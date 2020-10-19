Украина

Football.ua представляет вашему вниманию символическую сборную 5-го тура УПЛ.

УПЛ в этом сезоне показывает, что нынешний чемпионат не будет скучным. Шесть туров позади, а результаты и уровень интриги не могут не радовать. Самое время выделить лучших игроков минувшего тура украинского первенства.

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Вячеслав Борисенко, Александрия (вратарь)

Попаданий в символическую сборную: 1

Кому-то может показаться странным нахождение в символической сборной голкипера, который пропустил целых 3 гола. Но давайте не будем забывать, что 2 гола Борисенко пропустил с пенальти. Но и, по правде говоря, хочется поддержать молодого 18-летнего парня, который в концовке встречи еще и несколько сейвов совершил, тем самым, не позволив Ингульцу сравнять счет в матче. А самое главное, что Вячеслав в Александрии имеет статус четвертого голкипера и в других обстоятельствах неизвестно, когда бы дебютировал и дебютировал ли в УПЛ этот молодой игрок.

Додо, Шахтер (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Бразильский фланговый защитник в матче против Львова чувствовал себя максимально вольготно. Оборонительной работы особо у Додо не было, а вот в атаке он чувствовал себя превосходно. Отмечаем прекрасную голевую передачу на Маркоса Антонио.

Валерий Бондаренко, Александрия (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Возвращение Бондаренко в УПЛ состоялось в очень непростом матче. В обороне центральный защитник александрийцев не выглядел безгрешно, но зато сумел забить такой нужный гол для команды.

Дуглас, Днепр-1 (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Бразильский центральный защитник Днепра-1 еще далек от своих оптимальных кондиций, но класс есть класс. Те важные микродуэли, которые были в матче против Десны, Дуглас выигрывал раз за разом. В концовке встречи получил повреждение.

Владислав Дубинчак, Днепр-1 (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Крайний защитник команды Йовичевича сумел справиться с очень непростой задачей – нейтрализация Владислава Калитвинцева. Помимо этого, Дубинчак еще и в атаке был активен и часто помогал команде на своем фланге.

Артем Бондаренко, Мариуполь (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Молодой полузащитник Шахтера, выступающий на правах аренды за Мариуполь, наверняка будет определяющим игроком азовцев в этом сезоне в центре поля. В матче против Миная он обеспечивал нужную разницу в мастерстве, которое и позволяло рассчитывать на позитивный исход матча.

Владислав Кочергин, Заря (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 3

В очередной раз хавбек луганской Зари попадает в нашу символическую сборную. Кочергин вновь забил, был близок к дублю, но угодил в перекладину. С каждым туром уверенность этого парня растет в геометрической прогрессии.

Виктор Коваленко, Шахтер (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

Пускай хавбек Шахтера провел на футбольном поле всего 24 минуты, но за это время он успел обеспечить Шахтеру комфортное преимущество. Не хочется сглазить, но в последних матчах складывается впечатление, что Луиш Каштру наконец нашел место на поле и применение украинскому футболисту.

Александр Назаренко, Днепр-1 (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Молодой полузащитник Днепра-1 Алекандр Назаренко забил один из самых красивых голов в туре. Его забитый мяч очень помог команде заработать 3 очка. Помимо этого, Назаренко был очень активен, ему часто доставалось от футболистов соперника, которые не могли справиться с его скоростью.

Виктор Цыганков, Динамо (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Это уже становится традицией. Виктор Цыганков пропускает предсезонную подготовку, бледно выглядит на старте сезона и набирает форму через матчи. В последних играх Цыганков выглядит достаточно сильно. Вот и матч против Руха не стал исключением. Именно индивидуальное мастерство Цыганкова позволило Динамо забить столь важный первый гол в матче.

Денис Устименко, Александрия (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 1

Молодой форвард Александрии Денис Устименко на матч против Ингульца вышел с горящими глазами и невероятным желанием доказать тренерскому штабу, что он уже готов быть частью первой команды. Он действовал по-хорошему нагло и сумел забить очень хороший гол. Во втором тайме из-за травмы не сумел продолжить матч, когда защитник Ингульца Павлов совершил против него грубый подкат. Так что еще и ценой травмы Устименко заработал красную для соперника.

Сергей Горбаченко, Football.ua