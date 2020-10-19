Украина

Football.ua подводит итоги очередного тура украинской Премьер-лиги.

6-й тур УПЛ принес большое количество интересных результатов и эмоций.

В первую очередь отмечаем, что коронавирус уже целиком и полностью влияет на украинский футбол. Большие кадровые проблемы по этой причине в туре были у Шахтера, Александрии и Ворсклы.

Первыми в бой вступили Минай и Мариуполь, подопечные Маркевича сумели добыть минимальную победу 1:0. Дальше одновременно стартовали матчи Динамо и Шахтера против львовских команд. Здесь хочется сказать: "Браво, федерация". Как же так можно безответственно относиться к планированию календаря? Вернемся к футболу. Шахтер быстро обеспечил себе превосходство в матче против Львова и игра была сделана. Динамо же понадобилось потратить больше сил и нервов в матче против Руха. Минимальное преимущество киевлян держалось до последних минут матча.

Закрывал футбольную субботу матч Зари и Колоса, который завершился результативной ничьей 1:1.

В воскресенье "обескровленная" ковидом Ворскла сумела в тяжелейшем матче обыграть Олимпик. Чуть позже в кировоградском дерби Александрия принимала Ингулец. У команды Шарана те же проблемы с заболевшими коронавирусом, тем не менее Александрия в драматичном матче вырвала три очка.

Заключительный поединок тура принес самую большую сенсацию – СК Днепр-1 на своем поле одержал победу над Десной.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 6 ТУР

Вернули должок

Матч Минай – Мариуполь открывал шестой тур УПЛ. Гости в этой игре выглядели активнее и, как признал сам главный тренер Миная, превосходили хозяев в уровне индивидуального мастерства и в командной скорости. Обращая внимание на это, Минай сознательно отдал инициативу во втором тайме и начал делать ставку на контратаки. Игра была интересной и обоюдно острой, но все же мариупольцы больше заслуживали забить гол. Когда матч подходил к концу, а на табло было 0:0, арбитр назначил пенальти в ворота Миная. Как показал повтор, нарушение было до штрафной, а потому пенальти был назначен ошибочно. Но тут вспоминаем, что в прошлом туре Колос точно также взял 3 очка в матче с Мариуполем. И как после такого не верить в эффект бумеранга?

Коронавирус — не проблема

Специалисты, которые предрекали сложности Шахтеру в матче против Львова, к 20-й минуте встречи имели прекрасную возможность "переобуться", ведь на табло уже ярко красовалось 4:0 в пользу "горняков". Из негатива – Шахтер все-таки пропустил. Молодой Трубин вновь не сумел отыграть на ноль, что не очень хорошо перед стартом в Лиге чемпионов. А так, Соломон забил еще один гол. Шахтер экспериментальным составом добыл уверенную победу 5:1, а Львов вновь проиграл. И пока непонятно, за счет чего команда Цецадзе рассчитывает в дальнейшем цепляться за очки.

Есть ли слабая нога у Цыганкова?

Перед матчем с Рухом казалось, что Динамо будет сложно с этим коллективом на выезде, поскольку многие игроки были задействованы в национальных сборных и практически не имели времени на отдых. Так и произошло, львовский клуб сумел навязать хорошую борьбу Динамо. В первом тайме киевляне большими силами шли вперед и старались забить мяч, но никак не получалось вскрыть плотную низкую оборону соперника. В моменте, когда Рух вышел в атаку, Динамо нашло свой гол. Отмечаем потрясающую передачу Виктора Цыганкова правой ногой на Карлоса Де Пену. Не каждый футболист сумеет вырезать такой пас своей сильной ногой. Сначала гол Испании с правой ноги, теперь голевая передача, разработчики EA Sports просто обязаны добавить недостающую пятую звездочку на нерабочую ногу Виктору Цыганкову в FIFA 21.

Отмечаем Рух, который, проигрывая 0:1, сделал в перерыве корректировки и изменил рисунок игры. Вышедшие на замену футболисты находили неплохие возможности для атак на ворота Бущана. Динамо же получило больше пространства для быстрых вертикальных атак. Одна из таких и завершилась голом, вышедшего на замену Жерсона Родригеса.

Первый гол Селезнева за Колос

В центральном матче тура луганская Заря в Запорожье принимала Колос. Еще пару лет назад это предложение могло показаться неудачной шуткой, но в 6-м туре УПЛ именно это противостояние выглядело наиболее интересным и конкурентоспособным.

Заря начала очень активно и чертовски стремилась забить быстрый гол. Колос не хотел отставать и был отрезок, когда команды играли просто без центра поля. Отвечали атаками на атаку. В этой перестрелке больше преуспели луганчане. Атака началась с того, что Ориховский оступился в центре поля и получил травму, а Заря начала свою стремительную атаку. На острие атаки в завершающей стадии оказался Кочергин, который и забил первый гол в матче. Имел возможности Кочергин и забивать больше, но в некоторых моментах хавбеку Зари не повезло.

Был в первом тайме и очень неоднозначный момент, когда на 28-й минуте матча Денис Фаворов ногой зарядил в голову Морозко. Арбитр показал желтую карточку, хотя эпизод вполне заслуживал прямой красной. Будь в этом матче VAR есть уверенность, что в меньшинстве свою команду Фаворов оставил бы еще в первом тайме.

Во втором тайме Колос упорно пытался отыграться. На поле появился Евгений Селезнев. Несмотря на то, что Селезнев еще далек от своих лучших кондиций и выглядит тяжеловато, он таки сумел забить свой первый гол за Колос. Сделал это ударом с пенальти. Но и к назначению этого пенальти также есть вопросы. Мяч в руку Юрченко попал, но Владлен пытался максимально избежать этого контакта мяча с рукой. Сложный момент, в котором судья указал на точку.

Коронавирус не проблема №2

Полтавская Ворскла приехала в Киев, дабы встретиться с Олимпиком. Донецкий коллектив очень неплохо стартовал в чемпионате и выглядел очень симпатично. Вот и в матче против Ворсклы Олимпик начал очень здорово. Хорошо комбинировал и создавал моменты. Иногда не хватало точности и мастерства в завершающей стадии, иногда выручал Резник. Полтавчане действовали чуть более примитивно, играя длинными вертикальными передачами. Но именно такая атака и принесла успех Ворскле. Кулач забил единственный гол и позволил его команде задержаться на такой приятной вершине турнирной таблицы.

Кировоградское дерби, бессмысленное и беспощадное! Или коронавирус не проблема №3

Матч, который достоин отдельной статьи, отдельного сюжета, да что уж там, отдельного фильма! На неделе появилась информация, что в Александрии зафиксировано 27 случаев коронавируса. Владимир Шаран и руководство клуба начало рассматривать варианты с переносом матча, но категорически был против президент Ингульца Александр Поворознюк.

Александрия готовилась к поединку с 15 игроками и одним голкипером. Многие молодые футболисты получили шанс проявить себя в первой команде. Хозяева провели сильный первый тайм и забили 4 гола, даже 1 гол Коваленко не сильно испортил настроение футболистам Александрии, а вот поведение Лучкевича в конце первого тайма испортило настроение всем, кто болел в этот вечер за александрийцев. Владимиру Шарану явно необходимо подтянуть дисциплину. До этого Банада в первом тайме получал красную карточку, сейчас Лучкевич увидел перед собой вторую желтую за разговоры.

Это удаление во многом и позволило Ингульцу во втором тайме зацепиться за возможность спасти матч, но нашелся и свой антигерой в составе гостей. Павлов решил закончить матч на 69-й минуте для себя и для Дениса Устименко. В ситуации, которая выглядела абсолютно безобидной, защитник Ингульца в безголовом подкате травмировал своего оппонента и увидел перед собой прямую красную карточку.

Ингулец все же сумел еще забить, при чем дважды. Оба раза с пенальти. Под конец поединка Ингулец мог забить еще и был близок к самому грандиозному камбэку в истории УПЛ, но свою команду спас 18-летний Вячеслав Борисенко.

"Хто ми? Днепр!"

Кому явно пошла на пользу пауза на матчи сборных, так это СК Днепр-1. Игор Йовичевич сумел за короткое время выстроить структуру игры команды и хорошо подготовиться к матчу против Десны. Конечно же, хозяевам немного повезло забить быстрый гол, который позволил им дальше действовать от обороны. Но даже в такой ситуации у Десны не получалось практически ничего, а Днепр-1 находил свои голевые моменты и мог увеличивать разницу в счете, но не хватало акцентированной точки в завершающей стадии. На 50-й минуте Довбик ударом с пенальти удвоил счет в матче. Хотя играть оставалось еще целых 40 минут, не покидало ощущение, что Днепр-1 уже эту игру не отдаст. Просто не было понятно, за счет чего Десна может перевернуть эту встречу в свою пользу.

Был спорный эпизод у ворот Днепра-1, где Дуглас с линии ворот выбивал мяч головой, но при этом мяч немного то ли зацепил, то ли не зацепил руку. Екатерина Монзуль долго выслушивала подсказки VAR в наушник, но в итоге пенальти в ворота Сарнавского не поставила.

Отдельно отмечаем, что Логинов провел свой сотый матч в футболке Днепра-1 и стал первым таким игроком в истории молодого клуба.

После завершения матча хорватский специалист произнес мотивирующую речь для своих футболистов, а закончилось все сценой, которую мы уже когда-то имели возможность наблюдать. На вопрос коуча: "Кто мы?" На сей раз его футболисты кричали: "Днепр".

Статистика по игрокам

Виктор Коваленко вместе с Шахабом возглавляет гонку бомбардиром, благодаря дублю в ворота Львова. В прошлом году лишь 1 гол хавбек Шахтера забил в чемпионате. Среди лучших ассистентов новых лиц нет. Там по-прежнему Кабаев и Калитвинцев, у которых в активе по 3 голевые передачи.

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ

Турнирная таблица

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 6 4 2 0 14 3 11 14 2 Ворскла 6 4 2 0 12 4 8 14 3 Шахтер 6 3 3 0 15 7 8 12 4 Колос 6 3 2 1 9 5 4 11 5 Мариуполь 6 3 1 2 5 6 -1 10 6 Александрия 6 3 0 3 14 11 3 9 7 Десна 6 2 3 1 9 7 2 9 8 Олимпик 6 3 0 3 10 10 0 9 9 Заря 6 1 3 2 10 8 2 6 10 Днепр-1 6 1 2 3 8 12 -4 5 11 Ингулец 6 0 4 2 6 9 -3 4 12 Минай 5 1 1 3 2 9 -7 4 13 Рух 6 0 2 4 5 13 -8 2 14 ПФК Львов 5 0 1 4 2 17 -15 1

Отмечаем продолжающееся двоевластие Ворсклы и Динамо. Последний матч тура отцепил Десну из лидирующей группы, а Днепр-1 сумел убежать из компании львовских команд.

Следующий тур

Немало интересных противостояний ждет нас в 7-м туре. Десна и Олимпик в очном противостоянии попробуют реабилитироваться за поражения в шестом туре. Ворскле предстоит пройти первый серьезный экзамен в игре с чемпионом Украины. Динамо ждет непростая домашняя игра с Александрией.

Второй игровой день обещает быть не менее интересным.

Сергей Горбаченко, Football.ua