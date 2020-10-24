Украина 24 октября 2020, 01:55 Мораес подарил Пеле на день рождения футболку со своей подписью Нападающий Шахтера поздравил легендарного бразильца. 24 октября 2020, 01:55 Пеле отпраздновал восьмидесятилетие 23 октября. Без подарка бразильца не оставил Жуниор Мораес. Нападающий Шахтера отправил легендарному футболисту свою футболку с автографом и подписью. 🧡 С днем рождения, легенда! ⚒ Подарок для @Pele от @jrmoraes10. pic.twitter.com/UBPiUpKbOg — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 23, 2020 Напомним, что Жуниор Мораес приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Люди Жуниор Мораес Команды Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте