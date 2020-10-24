Украина

Нападающий Шахтера поздравил легендарного бразильца.

Пеле отпраздновал восьмидесятилетие 23 октября. Без подарка бразильца не оставил Жуниор Мораес.

Нападающий Шахтера отправил легендарному футболисту свою футболку с автографом и подписью.

Напомним, что Жуниор Мораес приступил к тренировкам по индивидуальной программе.