Украина

Нападающий киевлян дал комментарий после матча.

В рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги Динамо минимально обыграло Александрию благодаря голу Дениса Попова. Жерсон Родригес уверен, что тренер ему доверяет, несмотря на замену в перерыве.

"В начале игры было немного тяжело сразу приспособиться и найти свою лучшую игру. Но затем постепенно все наладилось, у нас были хорошие атаки. Я сражался за команду, и это самое главное. Мы добыли три очка, а значит выполнили работу должным образом. Конечно, позиция центрфорварда – не лучшая для меня позиция, но я могу без проблем сыграть на этой позиции.

Тренер знает, что это не идеальная позиция для меня, но он мне доверяет. И он знал, что я приложу максимум усилий, чтобы помочь команде, сделаю все от меня зависящее для положительного результата. И я это делал на поле – бился за команду, за результат, пытался показать свою лучшую игру.

Почему меня заменили в перерыве? Это решение тренера, оно не обсуждается. Думаю, это связано с тем, что у нас сейчас насыщенный график, много игр, и при этом каждый игрок должен получить игровое время. Тренер знает, когда и кто должен выйти на поле, а мы должны уважать решения тренера, работать на тренировках и быть готовым выйти на поле в любом матче и на любой позиции", — приводит слова Родригеса официальный сайт киевлян.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Динамо — Александрия вы можете на Football.ua.