Львовяне расторгли соглашение с футболистом.
Сергей Борзенко, ФК Львов
27 октября 2020, 17:42
Защитник Сергей Борзенко покинул Львов, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Стороны приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Контракт опытного центрбека с львовянами истекал в июне 2021 года.
Борзенко выступал в составе Львова с июля 2018 года, перейдя из Вереса. В текущем сезоне 34-летний игрок провел 4 поединка в футболке "сине-золотых".
Ранее сообщалось, что Львов отправил в отставку главного тренера Георгия Цецадзе.