Украина

Львовяне расторгли соглашение с футболистом.

Защитник Сергей Борзенко покинул Львов, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Стороны приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Контракт опытного центрбека с львовянами истекал в июне 2021 года.

Борзенко выступал в составе Львова с июля 2018 года, перейдя из Вереса. В текущем сезоне 34-летний игрок провел 4 поединка в футболке "сине-золотых".

Ранее сообщалось, что Львов отправил в отставку главного тренера Георгия Цецадзе.