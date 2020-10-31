Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Олимпик в поединке чемпионата Украины отправился в гости к Колосу и добился непростой победы со счетом 2:1.

Бенито и Шахаб принесли дончанам преимущество в счете, а гол Селезнева не позволил Колосу рассчитывать на очки.

Обзор матча:

Колос — Олимпик 1:2

Голы: Селезнев, 87 (с пенальти) — Бенито, 17, Шахаб, 63 (с пенальти)

Колос: Кучерук — Кравченко, Гавриш, Черноморец, Емец — Задоя, Данфа (Ильин, 57) — Морозко (Лысенко, 69), Смирный (Богданов, 69), Костышин (Ориховский, 60) — Исаенко (Селезнев, 56)

Олимпик: Кичак — Ксенз (Чогадзе, 87), Драме, Цымбалюк, Снурницын, Пасич — Тейшейра (Альваренга, 71), Политыло, Бабенко, Бенито (Завийский, 90) — Шахаб (Каргбо, 72)

Предупреждения: Задоя, Данфа, Гавриш, Ильин — Бенито, Бабенко, Драме, Политыло