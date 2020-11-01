Украина

Юный голкипер вошел в число рекордсменов киевлян.

В матче против Днепра-1 (2:1) в 8-м туре УПЛ место в рамке ворот Динамо занял голкипер Руслан Нещерет, который провел весь поединок.

Нещерет вышел на поле в возрасте 18 лет 282 дней и стал одним из самых молодых вратарей в истории Динамо в чемпионатах Украины. Лишь Максим Коваль дебютировал в составе "бело-синих" в более раннем возрасте – 17 лет 256 дней.

Список самых молодых вратарей-дебютантов Динамо в чемпионатах Украины выглядит следующим образом:

17 лет 256 дней Максим Коваль 22.08.2010 Днепр 0:0 (д);

18 лет 282 дня Руслан Нещерет 31.10.2020 Днепр-1 2:1 (г);

18 лет 329 дней Александр Рыбка 05.03.2006 Мариуполь 2:1 (г);

19 лет 63 дня Александр Шовковский 06.03.1994 Кремень 1:1 (д);

21 год 11 дней Вячеслав Кернозенко 15.06.1997 Металлург З 0:0 (г)

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился голкипер Динамо Денис Бойко.