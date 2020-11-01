Украина

Главный тренер Руха дал комментарий после матча с Минаем.

В поединке восьмого тура украинской Премьер-лиги Минай и Рух сыграли в нулевую ничью. Главный тренер гостей остался недоволен качеством газона.

"Больше борьба, чем игра. Знали, что здесь такое поле, что полностью вырывается. Что будет больше борьбы, чем футбола. Думаю, ничейный результат закономерный.

Мы хотели играть в свой футбол, но поле почему-то не полили перед матчем. И само качество поля не позволяет себя спокойно чувствовать. Любой момент – шипи вырывают газон", — сказал Федик на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что смотреть видео лучших моментов матча Минай — Рух вы можете на Football.ua.