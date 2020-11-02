Розыгрыш восьмого тура украинской Премьер-лиги ознаменовался сенсационным результатом одного из поединков — главный аутсайдер "элиты", по состоянию на момент начала уик-энда, сумел добыть минимальную победу над одним из лидеров — полтавской Ворсклой (1:0).

Коллектив Юрия Максимова впервые с начала футбольного года опустился ниже второй строчки турнирной таблицы по итогам календарного тура.

Исполняющий обязанности главного тренера ПФК Львов Виталий Шумский на послематчевой пресс-конференции поделился своим мнением о прошедшей игре. Его слова приводит официальный сайт клуба:

"Прежде всего, после такого матча очень положительные впечатления. Мы уже очень давно не достигали побед в УПЛ. Наши болельщики также заждались хороших результатов. Конечно, ребята после предыдущих поражений были немного подавлены. Впрочем, перед поединком с Ворсклой внесли необходимые коррективы, игроки на поле выполнили все, что от них требовали", — заявил украинский специалист, который был назначен на пост после ухода Георгия Цецадзе.

Дополнительным стимулом к завоеванию победы для футболистов Львова был день рождения президента клуба Богдана Копытка: "При случае хочу также поздравить президента ПФК Львов Богдана Иосифовича Копитка с Днем рождения. Такая победа, уверен, хороший подарок для него", — высказал мнение Шумский.

Ключевыми футболистами встречи со стороны своей команды и.о. главного тренера назвал нападающего Назария Ныча, на счету которого единственный мяч, а также голкипера Ореста Костика, который отразил пенальти от Ибрагима Кане на 90+8-й минуте встречи: "Действительно искренне рад таким успехам. Знаю обоих с детства. В текущем сезоне Ничу никак не удавалось забить, хотя моменты и были. В последнее время нападающий начал больше работать на тренировках и записал в свой актив победный гол. Что касается Ореста Костика, то он тоже очень хорошо себя показывает на тренировках. Именно поэтому, ему, не побоюсь этого слова, удалось стать героем матча".

ПФК Львов — Ворскла 1:0 Видео гола и обзор матча
 

"Никаких эйфории нет. Помним, что имеем в турнирной таблице лишь 4 зачетных пункта. Основная борьба еще впереди. Универсальный рецепт — работать. Только в таком случае можем надеяться на дальнейшие удачные итоги", — поделился планами команды на ближайшее время Виталий Шумский.

В следующем туре украинской Премьер-лиги ПФК Львов сыграет гостевой матч против Александрии.