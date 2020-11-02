Украина

Временный наставник львовского клуба дал комментарий после сенсационной победы его команды над полтавской Ворсклой (1:0).

Розыгрыш восьмого тура украинской Премьер-лиги ознаменовался сенсационным результатом одного из поединков — главный аутсайдер "элиты", по состоянию на момент начала уик-энда, сумел добыть минимальную победу над одним из лидеров — полтавской Ворсклой (1:0).

Коллектив Юрия Максимова впервые с начала футбольного года опустился ниже второй строчки турнирной таблицы по итогам календарного тура.

Исполняющий обязанности главного тренера ПФК Львов Виталий Шумский на послематчевой пресс-конференции поделился своим мнением о прошедшей игре. Его слова приводит официальный сайт клуба:

"Прежде всего, после такого матча очень положительные впечатления. Мы уже очень давно не достигали побед в УПЛ. Наши болельщики также заждались хороших результатов. Конечно, ребята после предыдущих поражений были немного подавлены. Впрочем, перед поединком с Ворсклой внесли необходимые коррективы, игроки на поле выполнили все, что от них требовали", — заявил украинский специалист, который был назначен на пост после ухода Георгия Цецадзе.

Дополнительным стимулом к завоеванию победы для футболистов Львова был день рождения президента клуба Богдана Копытка: "При случае хочу также поздравить президента ПФК Львов Богдана Иосифовича Копитка с Днем рождения. Такая победа, уверен, хороший подарок для него", — высказал мнение Шумский.

Ключевыми футболистами встречи со стороны своей команды и.о. главного тренера назвал нападающего Назария Ныча, на счету которого единственный мяч, а также голкипера Ореста Костика, который отразил пенальти от Ибрагима Кане на 90+8-й минуте встречи: "Действительно искренне рад таким успехам. Знаю обоих с детства. В текущем сезоне Ничу никак не удавалось забить, хотя моменты и были. В последнее время нападающий начал больше работать на тренировках и записал в свой актив победный гол. Что касается Ореста Костика, то он тоже очень хорошо себя показывает на тренировках. Именно поэтому, ему, не побоюсь этого слова, удалось стать героем матча".

"Никаких эйфории нет. Помним, что имеем в турнирной таблице лишь 4 зачетных пункта. Основная борьба еще впереди. Универсальный рецепт — работать. Только в таком случае можем надеяться на дальнейшие удачные итоги", — поделился планами команды на ближайшее время Виталий Шумский.

В следующем туре украинской Премьер-лиги ПФК Львов сыграет гостевой матч против Александрии.