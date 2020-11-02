Украина

Главный тренер петровского Ингульца дал комментарий после завершившегося ничьей матча с Зарей (1:1).

Следом за главным тренером луганской Зари Виктором Скрипником, итоги противостояния на поле запорожской Славутич-Арены между петровским Ингульцом и луганской Зарей (1:1) подвел наставник "козаков" Сергей Лавриненко. Его слова приводит официальный YouTube-канал клуба:

"Мы довольны результатом. Я благодарен команде за тот характер, который она проявила в сегодняшней игре. По содержанию, по рисунку поединка, во многих моментах мы выглядели очень неплохо", — начал свой ответ наставник.



"Учитывая то, что в первом тайме вышли все ребята, которые играли за нас в Первой лиге, этим же составом вышли играть против Зари — команды, которая на текущий момент третья по силе в нашем чемпионате и это — участник группового этапа Лиги Европы. Поэтому, нам, конечно, было очень сложно, но сыграл настрой".

"Для нас Заря — это очень мощный раздражитель. Я думаю, что наш соперник где-то в уме держал следующую игру в Лиге Европы. Где-то поберегли силы. Но, в тоже самое время, я могу сказать, что наши ребята действительно сегодня старались, и во многих моментах мы хорошо выглядели", — подвел итог противостояния с луганчанами наставник.

Сильный дождь в Запорожье по ходу противостояния был тем "фактором, который одинаково влиял как на игру Ингульца, так и на игру Зари", по мнению Лавриненко. "Сказать, что кому-то было легче, нельзя. Да надо было приспособиться поначалу, но тут (на Славутич-Арене — ред.) великолепный газон. Наверное, один из лучших в Украине, поэтому, если бы это была игра на другом стадионе, то были бы большие сложности", — констатировал факт влияния погоды на содержания поединков главный тренер Ингульца.

Матч следующего тура команда из Петрово проведет в гостях у львовского Руха.