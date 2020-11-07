Украина

Полузащитник ковалевского Колоса дал интервью после победы его команды над Днепром-1.

В стартовом поединке девятого тура украинской Премьер-лиги ковалевский Колос сумел продолжить укрепляться в верхней части турнирной таблицы, обыграв в гостях днепровский Днепр-1 (2:0).

В послематчевом интервью программе ПроФутбол Digital украинский полузащитник Колоса Евгений Смирный дал оценку действиям своей команды в игре на Днепр-Арене.

"Мы сразу настраивались играть на контратаках, отдать инициативу Днепру-1. Так получилось, что мы воспользовались свободными зонами и здорово сыграл Денис Антюх — благодаря ему мне оставалось только подставить ногу перед пустыми воротами", — отдал должное действиям партнера по команде Смирный.

"Главное было перетерпеть в первом тайме, а во втором уже стало легче. По сути, мы контролировали игру, ждали свои моменты. Когда они появились — воспользовались", — поделился простым секретом успеха своей команды Евгений.

Вдруг, на заднем плане послышался грохот от падающего чемодана, который испугал респондента. Оказалось, что это проходил мимо нападающий Колоса Евгений Селезнев. Раз уж его заметили, то форвард не мог уйти без фирменного подкола: "Да, я очень рад забить первый гол в своей карьере, еле-еле получилось…", — пробегая мимо камер бросил Селезнев.

Тем временем, вопрос к Смирному прозвучал в контексте пользы, которую команде может принести трансфер опытного игрока. Фактически, открытое поле битвы для шуток в ответ: "Та что он может добавить? Посмотрите на него, минус один в команде. Шучу. Селезнев — молодец. Сегодня вот, поработал на команду, в защите помог".

"Хотим вернуться в еврокубки в следующем сезоне", — одним коротким предложением резюмировал футболист и поединок против Днепра-1, и стартовый фрагмент сезона в исполнении своей команды.

После паузы на матчи национальных сборных, Колос вернется к делам в УПЛ гостевым матчем против полтавской Ворсклы, с которой делит третью строчку турнирной таблицы.