Украина

Главный тренер Мариуполя прокомментировал матч девятого тура чемпионата Украины против Олимпика.

Остап Маркевич огорчен упущенной победой в матче против Олимпика, зато уверен, что поединок девятого тура УПЛ доставила удовольствие болельщикам.

"Мы играем для болельщиков, и, думаю, игра понравилась зрителям у экранов телевизоров, – цитирует главного тренера Мариуполя официальный сайт Олимпика. – С другой стороны, мы вели в счете 3:1, и победа, можно сказать, убежала от нас "на рывочке".

"Ничего страшного. Наши молодые игроки получили важный опыт. У Олимпика лавочка для запасных подлиннее, да и в составе много футболистов, которые могли бы усилить любую команду Премьер-лиги. Тройка их атакующих игроков, Шахаб, Бенито и Тейшейра, на мой взгляд, одна из самых опасных в нашем чемпионате".

На данный момент Мариуполь занимает седьмое место (12 очков).