Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Александрия в рамках девятого тура чемпионата Украины принимала Львов и добилась победы с минимальным счетом.

Единственный гол в поединке забил Третьяков с пенальти на 70-й минуте.

Обзор матча:

Александрия — ПФК Львов 1:0

Гол: Третьяков, 70 (с пенальти)

Александрия: Панькив — Бондаренко, Бабогло, Вантух — Лучкевич, Банада, Гречишкин, Ковалец (Шастал, 83), Третьяков (Задерака, 90+1) — Ситало, Безбородько (Грицук, 57)

ПФК Львов: Костик — Якимец, Махмутович, Михоуби, Клименчук (Кравчук, 71) — Чиряк (Эрнес, 71), Айнсалу (Фелипе, 85), Сабино, Казлаускас (Кошман, 80) — Шина — Ныч

Предупреждения: Безбородько, Гречишкин — Казлаускас, Сабино