Украина

Football.ua представляет анонс матча 9-го тура чемпионата Украины.

В девятом туре Украинской Премьер-лиги Александрия примет ФК Львов.

Александрия — Львов

Суббота, 7 ноября, 17:00. Александрия, Стадион Ника. Арбитр — Юрий Иванов (Донецкая область). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

В поединке, в котором, казалось бы, все должно быть ясно, на самом деле не стоит спешить записывать в безоговорочные фавориты Александрию.

Во-первых, команда Владимира Шарана не особо удачно начала нынешний чемпионат, и после восьми туров занимает лишь девятое место.

В то же время Львов, хоть и начал первенство УПЛ гораздо хуже (набрал в семи матчах лишь одно очко), в восьмом туре шокировал всю футбольную Украину, нанеся первое поражение Ворскле, которая со старта лидировала, а затем занимала вторую строчку в турнирной таблице.

Надо при этом учесть, что у львовян положительный баланс встреч с Александрией в чемпионате Украины на выезде.

Не стоит забывать и о "смутном времени", в которое живет нынче каждая футбольная команда. В любой момент может быть получен положительный результат теста футболиста на коронавирус, восстановление игроков, перенесших болезнь, проходит по-разному, да и дополнительная нагрузка, ложащаяся на здоровых, порой провоцирует травмы.

В этом матче проблемы со здоровьем затронули не только футболистов. Из-за болезни не смог судить Николай Кривоносов, поэтому обязанности главного арбитра исполнит Юрий Иванов.

Исходя из этого очень сложно точно предсказать ход событий и итог матча. Можно не сомневаться лишь в том, что победа над Ворсклой заставит каждого соперника, начиная с Александрии, относиться ко Львову с повышенным вниманием.

Интересные факты

- Команды встречались между собой 8 раз (все — в УПЛ): 2 победы Александрии, 2 победы Львова, 4 ничьи.

- В Александрии Львов играет успешно: 1 победа хозяев, 1 ничья и 2 победы гостей.

- Поединок против Львова станет 250-м для Александрии в УПЛ.

- Александрия неизменно пропускает в чемпионате с 7 июня 2020 года (17 матчей, 38 мячей).

- Львов не может выиграть в гостях в первенстве УПЛ с 4 марта 2020 года: 10 игр, 3 ничьи и 7 поражений.

Ориентировочные составы

Дисквалифицирован: Павел Пашаев (Александрия).