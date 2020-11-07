Football.ua представляет анонс матча 9-го тура чемпионата Украины.
Фото ФК Александрия
07 ноября 2020, 07:30
В девятом туре Украинской Премьер-лиги Александрия примет ФК Львов.
Александрия — Львов
Суббота, 7 ноября, 17:00. Александрия, Стадион Ника. Арбитр — Юрий Иванов (Донецкая область). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2
В поединке, в котором, казалось бы, все должно быть ясно, на самом деле не стоит спешить записывать в безоговорочные фавориты Александрию.
Во-первых, команда Владимира Шарана не особо удачно начала нынешний чемпионат, и после восьми туров занимает лишь девятое место.
В то же время Львов, хоть и начал первенство УПЛ гораздо хуже (набрал в семи матчах лишь одно очко), в восьмом туре шокировал всю футбольную Украину, нанеся первое поражение Ворскле, которая со старта лидировала, а затем занимала вторую строчку в турнирной таблице.
Надо при этом учесть, что у львовян положительный баланс встреч с Александрией в чемпионате Украины на выезде.
Не стоит забывать и о "смутном времени", в которое живет нынче каждая футбольная команда. В любой момент может быть получен положительный результат теста футболиста на коронавирус, восстановление игроков, перенесших болезнь, проходит по-разному, да и дополнительная нагрузка, ложащаяся на здоровых, порой провоцирует травмы.
В этом матче проблемы со здоровьем затронули не только футболистов. Из-за болезни не смог судить Николай Кривоносов, поэтому обязанности главного арбитра исполнит Юрий Иванов.
Исходя из этого очень сложно точно предсказать ход событий и итог матча. Можно не сомневаться лишь в том, что победа над Ворсклой заставит каждого соперника, начиная с Александрии, относиться ко Львову с повышенным вниманием.
Интересные факты
- Команды встречались между собой 8 раз (все — в УПЛ): 2 победы Александрии, 2 победы Львова, 4 ничьи.
- В Александрии Львов играет успешно: 1 победа хозяев, 1 ничья и 2 победы гостей.
- Поединок против Львова станет 250-м для Александрии в УПЛ.
- Александрия неизменно пропускает в чемпионате с 7 июня 2020 года (17 матчей, 38 мячей).
- Львов не может выиграть в гостях в первенстве УПЛ с 4 марта 2020 года: 10 игр, 3 ничьи и 7 поражений.
Ориентировочные составы
Дисквалифицирован: Павел Пашаев (Александрия).
прогноз 3:0