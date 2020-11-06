Украина

Нападающий ковалевского Колоса выспылил под конец собственного выступления в успешном для его команды матче против днепровского Днепр-1 (2:0).

В рамках девятого тура украинской Премьер-лиги ковалевский Колос отправился на гостевой поединок против днепровского Днепр-1, и на поле Днепр-Арены смог уверенно обыграть соперников (2:0).

Уже по завершению встречи нападающий Колоса Евгений Селезнев попал в комичную ситуацию в подтрибунном помещение, проходя мимо дававшего интервью журналистам Евгения Смирного. Однако это был не единственный интересный эпизод с участием опытного игрока в контексте поединка на Днепр-Арене.

Во время ухода с поля на замену на 72-й минуте, Евгений Селезнев в агрессивной манере обратился к одному из присутствовавших на трибуне: "Идем, че ты?! Ты мне факи тыкал! Идем!", прокричал нападающий, отправляясь в подтрибунные помещения, что попало в кадры прямой трансляции поединка.

Впрочем, Селезнев мог позволить себе определенные вольности, ведь именно его точый удар с пенальти на 25-й минуте вывел Колос вперед по счету на табло.

Следующий матч подопечных Руслана Костышина пройдет уже после паузы на матчи сборных. В воскресенье, 22 ноября, Колос сыграет в гостях у полтавской Ворсклы.