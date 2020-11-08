Украина 08 ноября 2020, 20:41 Пятов: Важная победа на пути к чемпионству Голкипер "горняков" дал комментарий после матча с Динамо. 08 ноября 2020, 20:41 Шахтер разгромил Динамо со счетом 3:0 в центральном поединке девятого тура чемпионата Украины. Андрей Пятов считает, что победа — существенный шаг навстречу золотым медалям. "Важная победа на пути к чемпионству! Не отступаем от своих целей! Вперед, Шахтер", — написал голкипер в своем Instagram-аккаунте. Посмотреть эту публикацию в Instagram Важная победа на пути к чемпионству!🔝 Не отступаем от своих целей! Вперед @fcshakhtar ⚒⚒⚒ Публикация от Андрей Пятов (@piat30) 8 Ноя 2020 в 9:53 PST Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Шахтер. Люди Андрей Пятов Команды Динамо Киев Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте