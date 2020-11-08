Украина

Голкипер "горняков" дал комментарий после матча с Динамо.

Шахтер разгромил Динамо со счетом 3:0 в центральном поединке девятого тура чемпионата Украины. Андрей Пятов считает, что победа — существенный шаг навстречу золотым медалям.

"Важная победа на пути к чемпионству! Не отступаем от своих целей! Вперед, Шахтер", — написал голкипер в своем Instagram-аккаунте.



Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Шахтер.