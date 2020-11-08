Украина

Защитник "горняков" дал комментарий после игры.

Шахтер разгромил Динамо со счетом 3:0 в центральном поединке девятого тура чемпионата Украины. Виктор Корниенко остался доволен собой и партнерами.

"Показали свою игру, хороший футбол, свой почерк. Считаю, мы полностью переиграли соперника, хотя Динамо тоже отличная команда. Нам удалось это сделать. Думаю, если на табло счет 3:0, то мы выполнили то, что тренер хотел и что говорил нам.

Моя травма? Болит нога. Завтра утром будет видно, что и как. Завтра доктора посмотрят, что там, и скажут", — приводит слова Корниенко официальный сайт "горняков".

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Шахтер.