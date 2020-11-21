Украина

Подменявший в технической зоне Остапа Маркевича Александр Иванов поделился эмоциями от выступления его команды в игре против львовского Руха.

Накануне матча десятого тура украинской Премьер-лиги против львовского Руха, Мариуполь понес серьезные кадровые потери по причине вспышки коронавируса COVID-19 внутри команды. В том числе, в числе зараженных оказался и главный тренер приазовцев Остап Маркевич, которого в гостевом противостоянии заменял его помощник Александр Иванов.

Команды на поле Арены-Львов разошлись безголевым миром, несмотря на серьезные старания львовян изменить положение дел на табло (0:0).

Рух — Мариуполь 0:0 Обзор матча

Тренер приазовцев в этой игре следующим образом прокомментировал ход поединка в интервью официальному сайту клуба:

"Мы очень серьезно готовились к этой игре. Хотели показать хорошую игру. Но из-за ситуации с коронавирусом, к сожалению, не смогли сегодня выставить оптимальный состав. Играли теми игроками, которые были здоровы и получили отрицательные результаты тестирования на COVID-19.

Вы сами видели у нас много новых футболистов. Но нет худа без добра — из-за такой ситуации посмотрели в игре нашу молодежь. Именно в таких играх куются характер и мастерство".

Наставник считает, что его команда вполне была вправе довольствоваться ничьей, хотя и предугадала действия оппонентов: "Если говорить об игре, то мы, конечно, стремились сыграть лучше — надежнее и спокойнее в обороне и зубастее в атаке. Но имеем то, что имеем.

Настраивали себя на то, что Рух дома будет действовать очень агрессивно, ведь они хотели одержать первую победу в УПЛ. Мы это понимали. В некоторой степени наш план на игру сработал, где-то нам повезло. Считаю, что на сегодняшний день мы это очко заработали".

Рассказал Иванов и о ситуации с главным тренером команды: "Самочувствие Остапа Маркевича? Уже лучше. К сожалению, он находится сейчас в Мариуполе и не смог приехать во Львов. Мы работали, так скажем, в "автономном режиме".

В перерыве Остап Миронович вышел на связь с командой, настроил ребят, указал на определенные ошибки. Сказал, чтобы добавили в движении, в желании. Так как были некоторые молодые футболисты, которые в какой-то степени испугались мощного навала соперника".

В следующем туре Мариуполь вновь ожидает гостевой поединок во Львове, но уже против ПФК Львов. Игра запланирована на пятницу, 27 ноября.