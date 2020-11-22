Украина

Футболист попросту не оставил шансов соперникам.

В рамках очередного тура юношеского чемпионата Украины киевское Динамо U-19 обыграло сверстников из Ингульца (2:4).

Самым ярким моментом игры, без сомнений, можно назвать гол полузащитника "бело-синих" Юрия Тлумака. Игрок в стиле раннего Лионеля Месси разобрался с пятью защитниками и прошил ворота вратаря. Не гол, а наслаждение.

Отметим, Юрий Тлумак является воспитанником львовских Карпат. За львовян он даже дебютировал в УПЛ в минувшем сезоне. Этот розыгрыш чемпионата он начал уже в составе Динамо.

Ко всему прочему футболист является сыном экс-вратаря Карпат, Зари, Металлиста и бывшего тренера Волыни Андрея Тлумака.