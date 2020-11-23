Украина

Защитник Ворсклы высказался о разгромной победе над Колосом в матче УПЛ.

В поединке десятого тура украинской Премьер-лиги Ворскла разгромила Колос со счетом 3:0.

Защитник полтавского клуба Сергей Яворский, который забил гол в своем 200-м матче в рамках чемпионата Украины, поделился эмоциями от этой победы.

"Наконец-то у меня получилось забить в чемпионате. Я забивал в кубке, в Лиге Европы, а в чемпионате все никак не удавалось. Очень рад, что получилось в этой игре забить", — заявил Яворский в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Ворскла — Колос вы можете на Football.ua.