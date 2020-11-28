Украина

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов прокомментировал поражение от Динамо.

Юрий Максимов считает, что Ворскла после двух пропущенных мячей в первом тайме матча 11-го тура чемпионата Украины против Динамо потеряла надежду отыграться.

"Скажу откровенно, мы проиграли еще в первом тайме, – цитирует главного тренера Ворсклы официальный сайт Динамо. – Счет был 2:0, хотя мог быть 3:0, 4:0... Мы не можем прыгнуть выше головы, но любой результат нужно принимать".

"Я реально смотрю на вещи. Думаю, что мы и так высоко забрались. У нас на скамейке запасных 18-19 летние ребята сидят. Они то за дубль, то за нас играют, потому что у нас очень много травмированных. Короткая скамейка запасных — самая главная проблема для нас".

"Киевляне действовали агрессивно, у них чувствовалась злость за поражение от Барселоны, и они ее выплеснули на Ворсклу".

Ворскла, набрав 19 очков, занимает третье место в турнирной таблице, но может его потерять, если Десна в воскресенье, 29 ноября, крупно обыграет Колос.