Украина

Португальский специалист дал комментарий после матча против Днепра-1.

Луиш Каштру отметил, что его команда не успела подготовиться к поединку одиннадцатого тура чемпионата Украины против Днепра-1, а также рассказал о специфики работы в такое тяжелое время.

"Я должен быть искренним: нет, нам не удалось подготовиться к этой игре. Единственное, что мы сделали, постарались за 48 часов восстановить ребят и просто приехать на матч.

Самая большая проблема не столько в календаре, сколько в том, что мы закончили прошлый сезон полуфиналом Лиги Европы и через 3 дня уже начали новый, не отдыхая. Это большой стресс для ребят. У команд, которые также вышли в полуфиналы Лиги Европы и Лиги чемпионов, было 7–15 дней для отдыха. Мы же через 3 дня начали новый сезон. У нас сейчас и нет таких тренировок, чтобы научиться чему-то новому – мы практически только восстанавливаемся. Кроме плотного календаря у нас были заражения игроков COVID-19 и несколько сложных травм.

Знаю, что и Днепр-1 сейчас также переживает некоторые кадровые проблемы: не могли играть 9 футболистов, как было и у нас. Вот такова сегодня жизнь. Поэтому мы сейчас даже не тренеры. Я себя чувствую больше менеджером команды. Я не тренер, я не тренирую. Мы сейчас просто прилетаем, приезжаем на матчи и играем. Нам нужно было бы иметь, наверное, 40 футболистов, чтобы проводить поединки в таком календаре. Все это очень внезапно и неожиданно.

Я думаю, что все, кто связан с футболом… Сейчас говорю ни в коем случае не для того, чтобы себя защитить, но какие-то администрации, возможно, клубов должны понимать, насколько сложный момент мы все сейчас переживаем, насколько все это сложно для болельщиков, игроков, тренеров, администраций клубов. Это совершенно новый мир. Мы сейчас смотрим на чемпионаты всех европейских лиг – там постоянные сюрпризы. Так происходит, что топ-команды играют один матч великолепно, а другой ужасно. Это новый футбол", — приводит слова Каштру официальный сайт "горняков".

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Днепр-1 — Шахтер.