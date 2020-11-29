Украина

Главный тренер днепрян дал комментарий после матча с Шахтером.

Игор Йовичевич рассказал об эмоциях после проигранного Шахтеру поединка на последних минутах, а также отметил организованность и характер своих подопечных.

"Смешанные эмоции, обидно проигрывать в конце матча. Шахтер терпел сегодня, ведь мы очень грамотно действовали в обороне, в средней зоне и возле своих ворот, удачно применяли высокий прессинг. Благодаря организации игры и выбранному плану мы закрывали сопернику все пути к нашим воротам, а ведь в составе Шахтера играют очень индивидуально сильные исполнители, которые могут решить судьбу матча в одиночку.

Команда старалась и демонстрировала бойцовские качества, плюс тактическая организация позволяла нам контролировать поединок, даже играя без мяча. Обидно, что результат оказался не в нашу пользу. Мы уже зашли в серию негативных результатов, где, если подводить глобальный итог, должны были набирать больше очков, чем имеем, но все равно претензий к команде нет. Это может стать плюсом для нас в будущем, если продолжим демонстрировать такую же самоотдачу. Можем ставить высокие цели, и это показала сегодняшняя игра.

Шахтер – команда, которая выступает в Лиге чемпионов, через три дня их ждет матч с Реалом. При этом они играли практически сильнейшим составом, за исключением Мораеса, Степаненко и Корниенко. Повторюсь еще раз: обидно за итоговый результат, но вместе с тем я благодарен ребятам за игру – это дорога в будущее.



Кадровые проблемы? Команда, которая хочет выиграть что-то, не должна искать особенных условий, а должна отдавать все силы в каждом матче и при любых обстоятельствах. Ситуация, в которую мы попали, объединила ребят. И это демонстрирует, что степень доверия между футболистами и тренерами находится на высоком уровне. Сегодня сразу восемь человек не могли принять участие в игре. Я до матча не говорил об этом, чтобы не выглядело попыткой искать оправдание.

Ребята, вышедшие сегодня, заслужили минимум очко. Коронавирус не щадит не только нас, но и других. Плюс не могли играть арендованные Игнатенко и Пихаленок, с приходом которых игра нашей команды изменилась. Но все, кто вышел на поле сегодня, просто молодцы, и мы наиграли на ничью, но пропустили в концовке, когда на поле у нас было на одного футболиста меньше. Нужно учиться в такие моменты и быть хитрее, и быстрее возвращаться в игру", — приводит слова Йовичевича официальный сайт "горняков".

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Днепр-1 — Шахтер.