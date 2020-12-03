Украина

Игрок Шахтера рассказал о том, где может продолжить карьеру после окончания контракта с украинским клубом.

Футболист донецкого Шахтера Дентиньо сообщил, что по истечению контракта с "горняками" обдумает возможность перехода в бразильский Коринтианс.

"Я испытываю очень большую привязанность к Коринтиансу, ведь этот клуб открыл для меня футбол. Мой контракт с Шахтером истекает через восемь месяцев и я рад, что получаю много предложений.

Коринтианс – это вариант, который выделяется среди других из-за любви болельщиков и клуба ко мне. Я до сих пор остаюсь лучшим бомбардиром команды в 21-м веке, забив 55 голов. Также я горжусь тем, что являюсь автором десятитысячного гола в истории клуба. Уверен, что переход в Коринтианс – один из вариантов продолжения моей карьеры, но сначала я должен все обдумать вместе со своей семьей", — цитирует Дентиньо Globoesporte.

Напомним, что Дентиньо перешел в Шахтер еще в 2011 году.

В текущем сезоне бразилец провел в составе "горняков" семь игр, в которых забил три гола.

В последнем поединке Шахтера в Лиге Чемпионов против мадридского Реала (2:0) Дентиньо стал автором одного из забитых мячей.

Ранее футболист заявлял, что играть против Реала — это плоды его работы.