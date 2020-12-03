Игрок Шахтера рассказал о том, где может продолжить карьеру после окончания контракта с украинским клубом.
Дентиньо, Getty images
03 декабря 2020, 21:04
Футболист донецкого Шахтера Дентиньо сообщил, что по истечению контракта с "горняками" обдумает возможность перехода в бразильский Коринтианс.
"Я испытываю очень большую привязанность к Коринтиансу, ведь этот клуб открыл для меня футбол. Мой контракт с Шахтером истекает через восемь месяцев и я рад, что получаю много предложений.
Коринтианс – это вариант, который выделяется среди других из-за любви болельщиков и клуба ко мне. Я до сих пор остаюсь лучшим бомбардиром команды в 21-м веке, забив 55 голов. Также я горжусь тем, что являюсь автором десятитысячного гола в истории клуба. Уверен, что переход в Коринтианс – один из вариантов продолжения моей карьеры, но сначала я должен все обдумать вместе со своей семьей", — цитирует Дентиньо Globoesporte.
Напомним, что Дентиньо перешел в Шахтер еще в 2011 году.
В текущем сезоне бразилец провел в составе "горняков" семь игр, в которых забил три гола.
В последнем поединке Шахтера в Лиге Чемпионов против мадридского Реала (2:0) Дентиньо стал автором одного из забитых мячей.
Ранее футболист заявлял, что играть против Реала — это плоды его работы.