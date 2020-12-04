Украина

Ковалевцев покинули два игрока.

Колос разорвал контракты по обоюдному согласию с двумя футболистами, сообщает официальный сайт ковалевцев.

Речь идет о нападающем Александре Бондаренко и голкипере Антоне Яшкове.

Бондаренко выступал за Колос с 2014 года. В текущем сезоне на его счету восемь матчей и гол в аренде за Волынь.

Яшков, в свою очередь, на правах аренды перебрался в Полесье, за которое отыграл три матча.

Напомним, что ранее ковалевцы объявили о подписании контракта с словенским легионером Маттией Ромом.