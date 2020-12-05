Украина

Мирча Луческу дал комментарий после матча против Мариуполя.

Мирча Луческу на послематчевой пресс-конференции объяснил почему заменил именно Дениса Гармаша после удаления Нещерета.

"Потому что те игроки, которые остались на поле, лучше знают принципы игры нашей команды в обороне.

После удачной игры в Барселоне у Нещерета была игра с Шахтером, в которой он совершил результативную ошибку. Я не хотел, чтобы этот год заканчивался для него таким образом, тем более, что осталось очень мало матчей. Поэтому я дал ему сыграть.Не сегодня, так в матче с Колосом он бы сыграл.

У Бущана никаких проблем нет, он готовится к поединку с Ференцварошем", — приводит слова Луческу официальный сайт киевлян.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Мариуполь — Динамо Киев.