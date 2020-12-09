Украина

Бразилец вскоре покинет стан чемпиона Украины.

Дентиньо станет игроком одного из клубов чемпионата Японии, утверждает издание Metropoles. Переход бразильца должен состояться в зимнее трансферное окно.

Дентиньо перешел в Шахтер еще в 2011 году. В текущем сезоне нападающий провел в составе "горняков" семь игр, в которых забил три гола.

Действующее соглашение бразильского футболиста с Шахтером рассчитано до лета следующего года.

Напомним, что ранее бразилец рассматривал возвращение в Коринтианс в качестве одного из вариантов продолжения карьеры.