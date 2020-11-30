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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

Юссуфа Мукоко столкнулся с нешуточным давлением на заре своей профессиональной карьеры, в том числе и из-за обвинений со спекуляциями с возрастом.

Футболисту дортмундской Боруссии недавно исполнилось 16 лет, но не все этому верят:

Шахтер и Динамо вошли в число наиболее дорогих команд не из топ-5 лиг по версии портала Transfermarkt. В топ-30 оказался и турецкий Трабзонспор...

Держим за ребят кулачки:

По информации Sky Sports, действующие футболисты поддерживают идею запрета игры головой на тренировках из-за случаев возникновения деменции и других неврологических заболеваний у экс-игроков.

А сколько еще неизведанных проблем нам предстоит узнать:

Хосеп Гвардиола хотел бы подписать Харри Кейна в Манчестер Сити.

Уверен, что у Моуриньо аналогичное желание:

Даже всевидящий Венгер проглядел этот талант:

Некогда перспективный Ален Халилович подписал соглашение с Бирмингемом до лета 2021 года.

Печальная правда жизни "нового Месси":

Самуэль Это'о посоветовал селекционному отделу Барселоны подписать Килиана Мбаппа и Юссуфа Мукоко.

Достоин возглавить селекцию каталонцев?

Матье Фламини высказался об окружающей среде и важности заботиться о здоровье: "Человек потребляет до 5 грамм пластика в неделю — неужели это полезно для здоровья?"

Златан Ибрагимович считает, что компания Electronic Arts незаконно наживается на его имени в футбольном симуляторе FIFA 21.

Казалось, больше ничего не придумаешь по поводу этой темы, но...

УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение в матче со Швейцарией.

Сложилась тенденция, что каждый потом по-своему за это поплатился. Может, случай со Швейцарией не станет исключением?

Шахтер без шансов проиграл Боруссии М в поединке группового этапа Лиги чемпионов.

Правильно, ведь проигрывать нужно достойно:)

Защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский прокомментировал поражение от луганской Зари в групповом этапе Лиги Европы: "Заря заставила нас расплачиваться за ошибки".

Нормальный там грех у кого-то был, что Дмитрия даже в сборную вы вызвали, но получилось сами знаете что...

Гол Мохамеда Салаха в матче против Брайтона отменили из-за миллиметрового офсайда.

Неймар побил рекорд Ибрагимовича в ПСЖ, забив 50 голов за 58 матчей. Златану потребовалось 59 поединков, чтобы достичь данной отметки.

Если Неймар побил рекорд Ибры, то...

Краткий обзор выступлений Ибрагимовича и Неймара в ПСЖ:

Реал уступил Алавесу в матче чемпионата Испании (1:2), а один из голов "сливочные" пропустили после очередной ошибки Тибо Куртуа.

Лунин — Куртуа 1:2

Никита Евтушенко, Football.ua