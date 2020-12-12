Football.ua представляет анонс матча 13-го тура чемпионата Украины.
Фото ФК Рух
12 декабря 2020, 08:30
В 13-м туре УПЛ во Львове сойдутся Рух и Днепр-1, являющиеся на данном этапе прямыми конкурентами в борьбе за выживание.
Рух — Днепр-1
Суббота, 12 декабря, 19:30. Львов, Арена Львов. Арбитр — Сергей Бойко (Киевская область). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2
Рух всерьез настроен до начала зимних каникул заполнить обидный пробел в своих достижениях в элитном украинском дивизионе — одержать первую победу и отправиться на заслуженный отдых в праздничном настроении.
Победа позволит "желто-черным" вне зависимости от результатов остальных матчей тура покинуть последнюю строчку турнирной таблицы, и, что немаловажно, взять три очка у команды, которая, похоже, в нынешнем сезоне будет непосредственным конкурентом львовян в борьбе за выживание.
Видеть в таком положении Днепр-1 довольно неожиданно, учитывая, что по итогам минувшего сезона днепрянам совсем немного не хватило для завоевания путевки в Лигу Европы.
Команда явно пребывает в кризисе, о чем свидетельствует и пятиматчевая проигрышная серия — антирекорд в истории (пусть и недолгой) клуба. В качестве оправдания можно сказать, что спортклубовцы в четырех из пяти этих матчей уступили участникам еврокубков (Заре, Шахтеру, Колосу и Динамо), но затесалось там и обидное поражение от Миная.
Впрочем, можно быть абсолютно уверенным, что желание победить у гостей будет уж точно не меньше, чем у хозяев, и к этому поединку как нельзя точно подойдет традиционный клич, которым встречает соперников Рух: "Буде бій!"
Кадровых потерь у хозяев перед встречей с Днепр-1 нет, наоборот, отбыли дисквалификации за перебор желтых карточек и вернулись в строй Мартынюк и Кухаревич. А вот у гостей из-за вспышки коронавируса, произошедшей накануне предыдущего матча против Зари, с составом могут возникнуть проблемы.
Интересные факты
– Рух и Днепр-1 впервые встретятся в УПЛ, однако до этого дважды играли между собой в Первой лиге: 2 победы днепрян — 3:0 и 3:1.
– Безвыигрышная серия хозяев составляет 13 матчей — 6 ничьих и 7 поражений.
– Рух является единственной командой элитного дивизиона, не имеющей ни одной победы в УПЛ.
– Проигрышная серия Днепр-1 составляет 5 матчей.
– Выездная забивная серия Днепр-1 составляет 9 матчей.
– Днепр-1 не играет вничью на выезде с 4 марта 2020 года: 11 матчей, 3 победы, 8 поражений.
Ориентировочные составы
прогноз 1:0