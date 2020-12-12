Украина

Football.ua представляет анонс матча 13-го тура чемпионата Украины.

В 13-м туре УПЛ во Львове сойдутся Рух и Днепр-1, являющиеся на данном этапе прямыми конкурентами в борьбе за выживание.

Рух — Днепр-1

Суббота, 12 декабря, 19:30. Львов, Арена Львов. Арбитр — Сергей Бойко (Киевская область). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Рух всерьез настроен до начала зимних каникул заполнить обидный пробел в своих достижениях в элитном украинском дивизионе — одержать первую победу и отправиться на заслуженный отдых в праздничном настроении.

Победа позволит "желто-черным" вне зависимости от результатов остальных матчей тура покинуть последнюю строчку турнирной таблицы, и, что немаловажно, взять три очка у команды, которая, похоже, в нынешнем сезоне будет непосредственным конкурентом львовян в борьбе за выживание.

Видеть в таком положении Днепр-1 довольно неожиданно, учитывая, что по итогам минувшего сезона днепрянам совсем немного не хватило для завоевания путевки в Лигу Европы.

Команда явно пребывает в кризисе, о чем свидетельствует и пятиматчевая проигрышная серия — антирекорд в истории (пусть и недолгой) клуба. В качестве оправдания можно сказать, что спортклубовцы в четырех из пяти этих матчей уступили участникам еврокубков (Заре, Шахтеру, Колосу и Динамо), но затесалось там и обидное поражение от Миная.

Впрочем, можно быть абсолютно уверенным, что желание победить у гостей будет уж точно не меньше, чем у хозяев, и к этому поединку как нельзя точно подойдет традиционный клич, которым встречает соперников Рух: "Буде бій!"

Кадровых потерь у хозяев перед встречей с Днепр-1 нет, наоборот, отбыли дисквалификации за перебор желтых карточек и вернулись в строй Мартынюк и Кухаревич. А вот у гостей из-за вспышки коронавируса, произошедшей накануне предыдущего матча против Зари, с составом могут возникнуть проблемы.

Интересные факты

– Рух и Днепр-1 впервые встретятся в УПЛ, однако до этого дважды играли между собой в Первой лиге: 2 победы днепрян — 3:0 и 3:1.

– Безвыигрышная серия хозяев составляет 13 матчей — 6 ничьих и 7 поражений.

– Рух является единственной командой элитного дивизиона, не имеющей ни одной победы в УПЛ.

– Проигрышная серия Днепр-1 составляет 5 матчей.

– Выездная забивная серия Днепр-1 составляет 9 матчей.

– Днепр-1 не играет вничью на выезде с 4 марта 2020 года: 11 матчей, 3 победы, 8 поражений.

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