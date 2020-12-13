Украина

Главный тренер ковалевцев дал комментарий после матча.

Динамо в поединке тринадцатого тура чемпионата Украины принимало на своем поле Колос и потеряло очки.

Главный тренер ковалевцев Руслан Костышин проанализировал поединок и прокомментировал работу судейской бригады.

"Концовка сезона, последняя игра, причем с киевским Динамо. Для нашей команды, у которой маленькая история, игры с грандами всегда важны в плане самооценки. Играли с большим желанием, на эмоциях. Хорошо провели первый тайм тактически, ну а вторая половина встречи выдалась, конечно, хаотичной. Считаю, мы должны были добавить, когда имели на одного футболиста больше, и постараться выиграть. Но в одинаковых составах с Динамо очень сложно играть, поэтому ничья закономерна.

В связи с коронавирусом и карантином, даже нельзя разделить этот сезон на полгода. За период с марта по декабрь для нашей команды произошло много событий, это лучший сезон в истории нашего клуба. Это я даже отметил на установке перед сегодняшним матчем. Сказал игрокам, что они не сделают хуже, нужно просто играть в футбол.

Я был недоволен работой арбитра Бойко в предыдущем матче с Динамо, но когда мы потом просматривали моменты, первый, кто у нас был за Бойко, — тренер вратарей. Когда прошло день-два, мы остыли, он сказал, что все нарушения были правильными. Тогда мы скандалили на эмоциях, только начали применять VAR. А сейчас уже потихоньку к этому привыкаем. Так же и сегодня. Нужно или отказаться от VAR в пользу динамичной игры, или принять эти правила. Но то, что раздражает больше всего — все клубы должны быть в одинаковых условиях. С VAR справедливость есть, а без него ее может не быть. VAR должен использоваться на всех матчах, а не так, что на двух играх он есть, а на пяти его нет", — приводит слова Костышина официальный сайт киевлян.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо Киев — Колос вы можете на Football.ua.