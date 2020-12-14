Украина

Организаторы национальных состязаний назвали лучших в минувший уик-энд.

Официальный сайт украинской Премьер-лиги опубликовал имена лучшего тренера и лучшего футболиста по итогам 13-го тура чемпионата.

Награду лучшего менеджера по итогам игрового дня завоевал тренер львовского Руха Иван Федик, который привел команду к первой победе в "элите", дома одолев Днепр-1 (4:1).

Лучшим футболистом стал также представитель "желто-черных" — полузащитник Валерий Федорчук, который отметился дублем в поединке.

Отметим, что уже второй тур кряду лучшими становятся представители команды, которая обыгрывает днепровский клуб.

Football.ua предлагает Вам ознакомится с нашей версией символической сборной игрового уик-энда в рамках УПЛ.

Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между Рухом и Днепром-1.