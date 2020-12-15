Украина

Специалист дал комментарий по поводу отмененного матча.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин прокомментировал отмену матча "горняков" против Ингульца.

"Шахтер приехал был на месте и готов был играть. Ингулец решил сэкономить на обогреве и почему-то не включал его очень долгое время. При всем мы даже были готовы помочь, но технически это уже не имело смысла, потому что за один день система подогрева поля не успеет даже разогнаться. Теперь КДК будет принимать решение. Насколько я знаком с регламентом, фактически там 90%, что это будет техническое поражение".

"Какова позиция Шахтера? Мы сегодня по большому счету находимся вне этого поля. Что нужно, со своей стороны мы сделали. Дальше решает КДК – мяч на их стороне. Пусть принимают решение, хотя, с моей точки зрения, оно очевидно", — сказал Палкин в интервью Shakhtar news.

Ранее данную ситуацию с отменой матча прокомментировал

донецкого Шахтера Дарио Срна.

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