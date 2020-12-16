Украина

Бывший судья и крестный отец Екатерины рассказал о ее пути в футболе.

Сергей Глушак, бывший футбольный арбитр и крестный Екатерины Монзуль, рассказал о любви одной из ведущих представительниц судейского цеха Украины к футболу с самого детства.

"Она любит футбол с самого детства. Когда другие девочки играли в куклы, Катя играла с мячом. Позже она гоняла мяч с ребятами, пробовала себя в роли футболистки и очень надежно играла в защите.

А в 17 лет решила, что хочет заниматься судейством. Катя — очень целеустремленная и умная, она добилась больших успехов в этой сфере", — приводит слова Глушака Expres.Online.

Напомним, что ранее Екатерина Монзуль стала третьей в списке лучших женских арбитров года по версии IFFHS.