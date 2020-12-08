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Лучшим арбитром-мужчиной признан итальянец Даниэле Орсато.

Международная федерация футбольной истории и статистики определила лучших арбитров уходящего года — сообщает официальный сайт IFFHS.

Лучшей женщиной-арбитром второй год подряд признана Стефани Фраппар (Франция), второй стала Эстер Штаубли (Швейцария), третьей — украинка Катерина Монзуль, признававшаяся лучшей в 2015 году.

Фраппар стала первой женщиной, работавшей на матчах Суперкубка УЕФА, Лиги Европы, Лиги чемпионов (Ювентус — Динамо) и матча Лиги наций. Однако все это она делала с мужчинами ассистентами.

А вот украинская женская судейская бригада во главе с Монзуль навсегда вошла в историю мирового футбола, в полном составе отработав на официальном матче европейских мужских национальных сборных.

Лучшим арбитром был признан Даниэле Орсато (Италия), опередивший коллег Феликса Брыха (Германия) и Бьорна Кейперса (Нидерданды).