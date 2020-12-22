Украина

Бразилец доиграет в Украине до лета.

Вингер донецкого Шахтера Тайсон согласовал контракт с бразильским Интернасьоналем. Об этом сообщает UOL.com ссылаясь на UOL Esporte.

По информации источника, соглашение с игроком будет действовать два года. К новой команде Тайсон присоединится летом 2021 года.

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"У меня есть желание вернуться в Интернасьонал зимой, но не все зависит от меня. Мой менеджер, мой адвокат, поговорит с Интером. Но у меня еще пять месяцев контракта с Шахтером, и в январе я вернусь, чтобы продолжить выступать за клуб.

Болельщики Интера могут быть спокойны. У меня были предложения от других клубов, но я очень хочу вернуться в Интернасьонал", — сказал Тайсон.

Футболист также посетил тренировку Интера. Фото появилось в официальном Instagram-аккаунте бразильского клуба.

Нынешний контракт Тайсона с донецким Шахтером рассчитан до лета 2021 года.

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