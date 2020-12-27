Украина

Футболист рассказал, чем отличается его поколение игроков и нынешнее.

Нападающий Миная Артем Милевский рассказал, почему ему не интересно нынешнее поколение футболистов киевского Динамо

"Нынешние игроки не пьют. С ними неинтересно. Мы не пили за два-три дня до игры. Но после игры, я не знаю, как люди могут не посидеть с пацанами, не попить пивка. Для меня это вообще дико".

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"Что нынешняя молодежь делает после игры? Вот Валера Бондарь что делает? Водичка и все?", — сказал Милевский в интервью Футбольному формату.

Напомним, зимой 2020 года Милевский принял решение вернуться в Украину и подписал контракт с Минаем. За Динамо Милевский выступал с 2002 по 2013 год.

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