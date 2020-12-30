Украина

"Горняки" определились с одним из соперников.

Донецкий Шахтер с 17-го января вылетает в Турцию, где проведет два тренировочных сбора.

26-го января "горняки" встретятся со Слованом из Братиславы. Об этом сообщает Twitter словацкого клуба.

Всего дончане на сборах планируют провести семь товарищеских матчей. Одним из соперников также станет Црвена Звезда.

Отметим, Слован — чемпион минувшего сезона чемпионата Словакии. На данный момент они лидируют в турнирной таблице чемпионата после 18-ти туров.

В составе Слована выступают хорошо известные украинским болельщикам Моха (экс-игрок Олимпика) и Рафаэль Ратао (бывший форвард Зари).

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