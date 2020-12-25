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Клуб уволил коуча Йоргоса Дониса.

Израильский Маккаби Тель-Авив уволил главного тренера Йоргоса Дониса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с греческим специалистом клуб покидают и его помощники. Пока неизвестно, что стало причиной для увольнения коуча.

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Маккаби Тель-Авив — действующий чемпион Израиля. Однако в нынешнем сезоне команда находится на третьем месте и отстает от Маккаби Хайфа на восемь очков.

Донис вывел команду в 1/16 финала Лиги Европы. В результате жеребьевки клуб сыграет с донецким Шахтером. Первый матч пройдет 18-го февраля в Израиле, а ответный — 25-го февраля в Киеве.

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