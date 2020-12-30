Украина

Румынский нападающий вспомнил период выступлений за "горняков".

Бывший нападающий Шахтера Чиприан Марика рассказал о совместной работе с Луческу и вкладе соотечественника в Шахтер.

"Ссора с Луческу? Нет, я ушел, потому что чувствовал, что мне нужен новый вызов. Я провел там три с половиной года, и все время говорил, что хочу попасть в зпадный клуб. Появилась такая возможность: пришло предложение от Манчестер Сити и Штутгарта. Я не хотел упустить шанс. Мирча Луческу сказал, что поможет мне уехать, хотя он хотел бы, чтоб я остался еще на год. Это было сложное решение.

У меня не было конфликта с Мирчей. Были разногласия, но мы в хороших отношениях. Даже с Ахметовым я по-прежнему общаюсь, со Срной, с тогдашним капитаном Тимощуком. Поздравляю Ахметова с Днем рождения и праздниками.

[Читайте также] Луческу: Немногие заметили, что я вернулся с энтузиазмом

Влияние Луческу на клуб? До его приход в Шахтере не было системы. Система просто не существовала, пока не приехал Мирча. То есть тренер был у истоков этой системы, и всего того, что ныне происходит в Шахтере. Я не знаю, что сейчас заставило его перейти в Динамо. Я думаю, это было непростое решение для Луческу. Не знаю, принял бы его я. Как бы то ни было, это расстроило Шахтер. Думаю, что Луческу говорил с Ахметовым, потому что у них были очень хорошие отношения", — приводит слова Марики Gazeta Sporturilor.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.