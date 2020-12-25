Украина

Луческу рассказал о сыне и возвращении в футбол.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу подвел итоги уходящего года.

"Очень хороший год, если бы не пандемия. Я вернулся в футбол, это было необычно. Немногие заметили, что я вернулся с энтузиазмом, желанием показать свои знания. Возвращение было впечатляющим для меня, потому что результат получился правильным.

Это удачный год благодаря успеху сына – Рэзвана. Когда я не тренировал, страдал, что не могу быть на поле. Я восполнил это успехами и трофеями сына. Думаю, без него у меня было бы много эмоциональных проблем. Я закончил с ним этот период, а с августа дела пошли лучше", — приводит слова Луческу As.ro.

Отметим, что в 2020-м году Рэзван Луческу выиграл чемпионат Саудовской Аравии и Кубок короля в этой стране.

Ранее ассистент Мирчи Луческу Огнен Вукоевич высоко отозвался о главном тренере "бело-синих".