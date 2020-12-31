Украина

"Зимний чемпион" УПЛ текущего сезона решил вспомнить наиболее эффектные моменты своего выступления в уходящем году.

Официальный YouTube-канал киевского Динамо из доступных видеоматериалов выбрал наиболее эффектные точные удары футболистов за 2020-й год, собрав их воедино в формате памятного ролика в канун стремительно приближающихся новогодних праздников.

В подборку вошли точный удар Мохаммеда Кадири, фирменное исполнение штрафного и выстрел с центра поля от Карлоса Де Пены, прицельные удары Виктора Цыганкова, и многие другие эпизоды.

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