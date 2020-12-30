Украина

Мечты о создании телеканала УПЛ пока таковыми и остаются.

Группа 1+1 media продолжит сотрудничество с Динамо и рядом других украинских клубов — говорится в пресс-релизе компании.

Согласно подписанным соглашениям, домашние матчи Динамо по-прежнему будут транслироваться на телеканале 2+2.

Что касается клубного телеканала Динамо, то Группа 1+1 media будет оказывать ему всяческую поддержку, а также обеспечит частью контента, на который имеет эксклюзивные права: архивные материалы и записи трансляций.

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