Мечты о создании телеканала УПЛ пока таковыми и остаются.
Фото ФК Динамо
30 декабря 2020, 17:03
Группа 1+1 media продолжит сотрудничество с Динамо и рядом других украинских клубов — говорится в пресс-релизе компании.
Согласно подписанным соглашениям, домашние матчи Динамо по-прежнему будут транслироваться на телеканале 2+2.
Что касается клубного телеканала Динамо, то Группа 1+1 media будет оказывать ему всяческую поддержку, а также обеспечит частью контента, на который имеет эксклюзивные права: архивные материалы и записи трансляций.
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