Сообщается, что израильтянин присоединится к "бело-синим" уже в январе.
Лиэль Абада, ФК Динамо Киев
30 декабря 2020, 21:14
Вингер Маккаби Петах-Тиква Лиэль Абада станет игроком киевского Динамо, об этом сообщил отец 19-летнего футболиста.
"Сделка закрыта, осталось лишь несколько технических деталей. Мы очень взволнованы и думаем о переезде 19-летнего парня в Украину, но это приятные заботы", – цитирует отца израильтянина Ронена Абада Ynet.
Ожидается, что Абада прилетит в Украину 5 января и подпишет контракт с Динамо.
Израильский клуб получит за футболиста 5 миллионов евро и будет иметь право на 20% от суммы последующего трансфера.
Тransfermarkt оценивает правого вингера в 1,6 миллиона евро.
19-летний Абада сыграл за клуб в текущем сезоне 13 матчей в чемпионате Израиля, в которых четырежды поражал ворота соперников и отдал три голевых паса.
Отметим, что из Маакаби Петах-Тиква в донецкий Шахтер переходил Манор Соломон.
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